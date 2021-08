Grossbaustelle Bahnhof Bern – Unter den Füssen der Pendler entsteht Grosses Berns kaum sichtbare Jahrhundertbaustelle: Ein exklusiver Rundgang offenbart, welch tonnenschwere Arbeiten täglich im Untergrund des Bahnhofs Bern stattfinden. Michael Bucher

Einblicke ins rege Treiben auf der SBB- und der RBS-Baustelle im Bahnhofuntergrund. Video: Nicole Philipp, Schnitt: Martin Bürki

Stell dir vor, der Bahnhof Bern wird umgebaut, und niemand merkt etwas. So könnte man die gegenwärtige Situation im Zentrum der ÖV-Drehscheibe der Bundesstadt bezeichnen. Beim Hirschenpark unterhalb des Bierhübeli klafft zwar eine 20 Meter tiefe Baugrube, und an drei weiteren Standorten (Grosse Schanze, Laupenstrasse, Eilgutareal) befinden sich Installationsplätze. Doch von der Viertelmillion Pendlerinnen und Pendler, die täglich durch das Bahnhofgebäude wandelt, dürfte kaum jemandem klar sein, was sich zum Teil nur wenige Meter unter ihren Füssen so alles abspielt.