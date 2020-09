Britische Impfstoff-Forscherin – Unter Einsatz des eigenen Körpers Sarah Gilbert entwickelt an der Universität Oxford rund um die Uhr den vielversprechenden Corona-Impfstoff AZD1222. Christina Berndt

Sarah Gilbert hat schon frühere erfolgreiche Impfstoffe entwickelt und ist deshalb zuversichtlich, dass ihr Vakzin auch gegen Sars-CoV-2 erfolgreich sein wird. Foto: PD

Ob Sarah Gilbert sich nun doch um die Gesundheit ihrer Drillinge sorgt? Leider war das in den vergangenen Tagen von der britischen Wissenschaftlerin nicht zu erfahren. Die Impfstoffforscherin von der Universität Oxford ist ein zurückhaltender Mensch und äussert sich schon deshalb selten in der Öffentlichkeit. Vor allem aber kennt sie gerade nur ein Ziel, das sie und ihre Familie mit ganzem Elan verfolgen – sogar unter Einsatz des eigenen Körpers: Gilbert will die Menschheit gegen Covid-19 wappnen.

So schweigt Gilbert auch jetzt, obwohl zuletzt drängende Fragen aufgekommen sind. Der von ihr entwickelte Impfstoff galt bislang als Nummer eins in der Welt, als grösste Hoffnung darauf, der Pandemie schnell etwas entgegensetzen zu können. Im Juli hatte Gilbert britischen Abgeordneten gesagt, sie denke, dass ihr Impfstoff eine 80-prozentige Chance habe, Covid-19 zu stoppen; sie arbeite daran, dass die Welt den Winter nicht ohne Impfstoff durchstehen müsse. Doch weil vergangene Woche zwei ernste Krankheitsfälle während einer klinischen Grossstudie bekannt wurden, hat diese Hoffnung gelitten. Bei zwei Patienten war eine Entzündung des Rückenmarks aufgetreten. Das kann Zufall sein – oder ein ernstes Hemmnis auf dem Weg zum Erfolg.

Mutter von Drillingen

Immerhin, die unter Beteiligung des Pharmakonzerns Astra-Zeneca betriebene Studie darf nun nach einem kurzen Stopp in Grossbritannien wieder fortgesetzt werden. Die britische Gesundheitsbehörde sieht keinen Zusammenhang der Krankheitsfälle mit dem Impfstoff. Gilbert war von der Harmlosigkeit ihres Impfstoffs bisher ohnehin so überzeugt, dass sie sogar ihre Kinder damit impfen liess. Die 58-Jährige ist Mutter von 1998 geborenen Drillingen. Alle drei studieren Biochemie, verriet die Biologin einer «Bloomberg»-Reporterin. Und alle drei haben sich den von der Mutter entwickelten Impfstoff im April spritzen lassen.

Ihnen sei es danach gut ergangen, sagte Gilbert. Die Wissenschaftlerin vertraute auch deshalb so sehr auf ihren Impfstoff, weil sie ihn im Grunde schon lange kennt. Sie hat bereits ein Vakzin gegen das Mers-Virus entwickelt, einen engen Verwandten von Sars-CoV-2, der 2012 auf der Arabischen Halbinsel entdeckt wurde und ebenfalls Atemwegsinfektionen und auch Nierenversagen auslösen kann, aber viel tödlicher ist als das Pandemie-Virus: Jeder dritte Infizierte stirbt. Gilbert musste dieses Vakzin also nur in einen Corona-Impfstoff umbauen; sie schnitt die Mers-Gene heraus und baute Sars-CoV-2-Gene dafür ein. Auch deshalb war sie so schnell im Rennen um das erste Pandemie-Vakzin – und weil sie sich schon am 10. Januar dazu entschlossen hatte, dabei mitzumachen.

30’000 Freiwillige

So lagen für ihren Impfstoffkandidaten bereits Daten zu Sicherheit und Wirksamkeit aus ersten Studien an Menschen vor, als andere Impfstoffe noch im Laborstadium waren. Inzwischen wurde damit begonnen, das Vakzin, das wegen der Beteiligung von Astra-Zeneca auch AZD1222 heisst, an 30’000 Freiwilligen in Brasilien, Südafrika, Grossbritannien und den USA zu erproben: Es ist eine Studie der Phase 3, der letzten vor der Zulassung. Für keinen anderen Impfstoffkandidaten gibt es derzeit so viele Vorbestellungen – weltweit mindestens drei Milliarden Dosen.

Dass Gilbert beruflich keine halben Sachen machen würde, war schon früh klar. Ihr Ehemann trat nach der Geburt der Drillinge zugunsten ihrer Forschung von eigenen beruflichen Ambitionen zurück und kümmerte sich um Kinder und Haushalt. Sie widmete sich dem Kampf gegen Seuchen – auch Malaria und Ebola waren darunter. Seit Gilbert aber mit Covid-19 zu tun hat, arbeitet sie rund um die Uhr, wie sie sagt. An den meisten Tagen wache sie um vier Uhr morgens auf – «mit jeder Menge Fragen in meinem Kopf». Sie arbeitet vier Stunden lang von zu Hause, fährt mit dem Fahrrad ins Institut und arbeitet dort bis in den Abend hinein. Die Fragen im Kopf, sie dürften zuletzt nicht weniger geworden sein.