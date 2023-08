Der erste Tag im Widerstand

Stolz und selbstbestimmt: Papablogger Markus Tschannen mit seinem «Rucki». Foto: Privat

In Bern gibt es keinen Thek, und den Ranzen trägt man vorne. Hier sagen wir einfach Rucksack oder Rucki. Als mich unsere Gemeinde in die Schule einzog, war klar, aus welchen Materialien der Rucki zu bestehen hat: Leder und Kuhfell. Doch ich wollte kein totes Tier zur Schau tragen. Zum Unverständnis des ganzen Dorfes – das von der Rinderzucht lebte – bestand ich auf einem Modell aus Kunststoff. Diese Demonstration meiner Selbstbestimmung trug ich stolzbockig über den Laufsteg, den sie Schulweg nannten. Vorbei erst an Bauernhöfen, dann an Kuhweiden. Zwei Hofhunde schlossen sich mir an und begleiteten mich auf den drei Kilometern ins Nachbardorf. Vermutlich roch das Polyvinylchlorid auf meinem Rücken wie die Plastikverpackung eines Cervelats. So erschien ich doch noch mit Fell zur ersten Klasse und verstiess damit technisch gesehen gegen keine Regel. Das allerdings sollte sich schon bald ändern.