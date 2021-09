Podcast zum Schweizer Fussball – «Unter Yakin ist Frei über Nacht zum Führungsspieler geworden» Welche Stärken zeigt Murat Yakin als Nationaltrainer? Was verbindet ihn mit seiner aktuellen Nummer 10? Würde eine Impfempfehlung von Granit Xhaka die kosovarische Diaspora erreichen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Wie kann es sein, dass ein Spieler wie Fabian Frei über drei Jahre nicht mehr im Nationalteam gespielt hat – und dann gegen den Europameister Italien gleich so auftrumpft? Wir stellen uns in der aktuellen Folge unseres Podcasts nicht nur diese Frage. Oliver Gut hat auch eine mögliche Antwort, die auf die gemeinsame Zeit des neuen Schweizer Nationaltrainers Murat Yakin und von Fabian Frei beim FC Basel zurückgeht: «Murat Yakin hat Fabian Frei damals vom offensiven Mittelfeld ins defensive zurückgezogen. Und praktisch über Nacht ist Frei ein Führungsspieler geworden. Seither vertraut Yakin Frei. Und Frei vertraut Yakin.»

Davide Callà hat selbst unter Yakin beim FCB gespielt. Er sagt zur Aufstellung, die Yakin gegen Italien gewählt hat: «Yakin hat sich nie darum gekümmert, wie gross der Name eines Spielers ist.» Auch darum habe Yakin auf Frei und Michel Aebischer gesetzt: «Er zeigt damit auch den anderen Spielern der Super League: ‹Hey, die Tür zum Nationalteam ist nicht geschlossen.› Und das ist für die Schweizer Liga ein gutes Zeichen.»

Ausserdem diskutieren wir über die Heldentaten von Yann Sommer. Ex-Profi Callà erklärt uns Laien, warum eine Mannschaft nicht nervös wird, wenn der Captain kurz vor einem extrem wichtigen Spiel ausfällt. Und wir fragen uns, ob Xhaka mit einem Bekenntnis zur Impfung einen Einfluss auf Menschen mit kosovarischen Wurzeln haben könnte.

