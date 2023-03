Medienkonferenz zur Affäre Valérie Dittli – Untersuchung zu Steuersituation beendet: Das sind die Ergebnisse Ein Genfer Steueranwalt hat das Steuerdossier der Waadtländer Finanzdirektorin durchleuchtet. Verfolgen Sie die Bekanntgabe der Ergebnisse ab 14 Uhr live. Philippe Reichen aus Lausanne UPDATE FOLGT

Hat die Waadtländer Finanzdirektorin Valérie Dittli (Die Mitte) gegen Steuerrecht verstossen? Diese Frage stellt sich, nachdem Journalisten des Westschweizer Radios RTS aufgedeckt haben, dass Valérie Dittli bis zu ihrer Kandidatur für das Amt als Regierungsrätin im Jahr 2022 nicht in der Waadt Steuern zahlte, sondern in ihrem Heimatkanton Zug. Dies, obwohl sie in Lausanne wohnte, als Assistentin an der Universität Lausanne arbeitete und parallel dazu eine Doktorarbeit schrieb.

Um den Fall zu klären, hat die Waadtländer Regierung den Genfer Steueranwalt Daniel Schafer mandatiert, Dittlis Steuerdossier zu durchleuchten. Schafers Ergebnisse liegen nun vor und werden seit 14 Uhr am Sitz der Waadtländer Regierung der Öffentlichkeit präsentiert. Schafer kommt in seiner Expertise zum Schluss, dass sich Dittlis Steuersituation stets rechtskonform und unter Aufsicht der Zuger Steuerbehörden befunden habe. Valérie Dittli schreibt in einem persönlichen Statement, rund um ihre Steuersituation herrsche nun «Klarheit und Transparenz». Erst seit Anfang 2021 habe sie ihren ständigen Wohnsitz von Oberägeri nach Lausanne verlegt.

Gemäss Recherchen dieser Zeitung hat auch die Stadt Lausanne wegen Dittlis Wochenaufenthalterstatus nie interveniert, weil sie erstens unter 30 Jahre alt war und zweitens beim Einwohneramt nicht mehr als 5 Jahre am Stück registriert war.

Ein Steueranwalt hat im Auftrag der Waadtländer Regierung das Steuerdossier von Valérie Dittli durchleuchtet. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Doch neben rechtlichen Fragen stellen sich auch moralische. Erst vor wenigen Tagen haben RTS-Journalisten aufgedeckt, dass Valérie Dittli gegen die Statuten ihrer eigenen Kantonalpartei verstossen hat, die sie selbst mitverfasste. Die Statuten der Waadtländer Mitte-Partei besagen nämlich, dass man im Kanton Waadt wohnhaft sein muss, um Mitglied der Partei zu werden. Dittli wohnte jedoch während ihrer Präsidentschaft der Mitte-Partei im Jahr 2021 längere Zeit in Zug, bevor sie ihre Papiere ein erstes Mal in Lausanne deponierte, für eine Kandidatur für die Stadtregierung. Nach ihrer Nichtwahl brachte sie ihre Papiere zurück nach Zug. Erst vor ihrer Kandidatur für die Kantonsregierung verlegte Dittli ihren Hauptwohnsitz erneut nach Lausanne und wurde im Frühling 2022 als Teil einer bürgerlichen Allianz überraschend in die Regierung gewählt.

Philippe Reichen ist seit 2012 Westschweizkorrespondent mit Sitz in Lausanne. Er hat an den Universitäten in Zürich und Freiburg im Breisgau Geschichte, Philosophie und Allgemeines Staatsrecht studiert. Mehr Infos @PhilippeReichen

