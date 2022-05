Patagonien – Unterwegs in einem der grössten Fjordsysteme der Welt Auf einer Expeditionstour können Reisende Gletschern beim Kalben zuschauen, Albatrosse und Pinguine bewundern. Und das alles auf den Spuren von Charles Darwin. Anke Fossgreen

Der Garibaldi-Gletscher thront blau und mächtig am Ende des Fjords. Foto: Anke Fossgreen

Styropor kann es nicht sein, was da auf dem Wasser schwimmt. Wir sind völlig abgeschieden von der Zivilisation – in einem Fjord im zerklüfteten südlichsten Zipfel der Welt, in Patagonien. Am Abend zuvor ist das Expeditionsschiff, die Hanseatic Nature, im argentinischen Ushuaia in See gestochen.