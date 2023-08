Unterwegs mit dem Zürcher Wassertaxi – In der Türkei schnupperte er Seeluft, jetzt schippert er Gäste über den Zürichsee Hanspeter Wegmüller ist Taxifahrer. Oder besser gesagt: Taxikapitän. Mit seinem Boot bringt er Gäste kreuz und quer über den See, wo der Fahrdienst etwas anders geht als auf dem Land. Sabrina Bundi

Wassertaxi-Kapitän Hanspeter Wegmüller tuckert eine Gruppe von Touristen die Limmat runter Richtung See. Foto: Thomas Egli

Es scheint, als könnte Hanspeter Wegmüller Gedanken lesen. Er tuckert an einem lauschigen Sommerabend mit seinem Wassertaxi an einem Seerestaurant an der Pfnüselküste vorbei. Wir sehen ihn, als unser Blick über den spiegelglatten See auf die Goldküste schweift. Dahin, wo das Zuhause liegt. Eigentlich so nah, aber mit dem öffentlichen Verkehr dauert die Heimfahrt von Kilchberg nach Küsnacht eine Dreiviertelstunde. Wegmüller hingegen überquert in nicht mal 15 Minuten den See.