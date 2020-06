Schmuckstücke der Polizeigarage – Unterwegs wie die Zürcher Polizei vor 40 Jahren Sie sind ein Blickfang auf Hochzeiten und bei Pensionierungen: Drei alte Fahrzeuge der Kantonspolizei Zürich lassen Nostalgiker-Herzen höher schlagen. Corsin Zander

Auf dem Weg an die Hochzeit eines Polizisten: Volvo 144 der Kantonspolizei Zürich aus dem Jahr 1968. Foto: zac

Der schwarz-weiss lackierte Volvo 144, Baujahr 1968, zieht die Blicke der Passanten auf sich. Am Hauptsitz der Kantonspolizei, wo normalerweise orange-weisse Polizeiautos durch das grosse Tor fahren, biegt ein Oldtimer in die Strasse ein. Auf dem Dach ein Blaulicht, an der Seite die Aufschrift «Polizei».