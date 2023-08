Bezirksgericht Horgen – «Unverschämtheit!», schreit die Beschuldigte und stürmt aus dem Saal Eine 52-Jährige soll einen Polizisten verletzt haben und bei einer Fahrzeugkontrolle geflohen sein. Das Gericht kam der Frau zwar entgegen, zufrieden schien diese aber nicht zu sein. Daniel Hitz

Am Bezirksgericht Horgen musste sich diese Woche eine Frau unter anderem wegen Gewalt gegen Beamte und mehrfacher Hinderung von Amtshandlungen verantworten. Bild: Keystone

Dieser Prozess am Bezirksgericht Horgen endet mit einem lauten Knall. Die Beschuldigte schlägt die Tür des Saals zu, nachdem sie diesen unter lautem Protest verlassen hat. Doch was hat die 52-Jährige so aufgebracht, die sich am Montag wegen eines ganzen Potpourris an Vergehen verantworten musste?