Meteorologin im Interview – #unwetterwarnung – wenn Gefahr droht, alarmiert sie Übertreiben es die Wetterdienste mit Pushs zu Sturm und Hitze? Meteorologin Daniela Roth nimmt Stellung und sagt, wie hoch die Trefferquote von Meteo Schweiz ist.

Daniela Roth arbeitet seit fünf Jahren bei Meteo Schweiz in der Wetterzentrale. Foto:PD

In den letzten Tagen ploppte eine Wetterwarnung nach der nächsten auf: zuerst wegen der Hitze, dann wegen Unwettern. Haben sich die Warnungen rückblickend bewahrheitet? Daniela Roth: Die Hitzewarnungen waren sicher treffend. Wir hatten während mehrerer Tage Durchschnittstemperaturen von über 25 Grad. Die Gewitter gestern Nacht waren nicht an allen Orten gleich stark. In der Westschweiz hätte rückblickend eine Stufe-3-Warnung gereicht. In der Zentral- und Nordostschweiz zum Beispiel gab es aber Windböen mit über 120 Kilometern pro Stunde. Es wurden Bäume ausgerissen und Trampoline fortgeblasen.

2021 starben im deutschen Ahrtal bei Überschwemmungen über 130 Menschen. Die Wetterdienste und Behörden wurden danach stark kritisiert, weil sie zu wenig und zu spät gewarnt hatten. Wie präsent ist die Angst, eine Bedrohung nicht vorherzusehen? Ich bin mir der Verantwortung, die wir haben, bewusst. Ich versuche bei jeder Warnung, die rausgeht, das Beste zu geben. Es wäre schlimm für mich, wenn etwas passieren würde und wir nicht davor gewarnt hätten.

Gehen Sie also lieber auf Nummer sicher und warnen einmal zu früh? Im Zweifelsfall ja. Wir werden aber auch kontrolliert, dass wir nicht zu oft vergebens warnen.

«Wir haben eine Trefferquote von 85 Prozent.» Daniela Roth, Meteorologin

Können Sie sagen, wie oft Ihre Prognosen zutreffen? In der Regel liegen wir bei Meteo Schweiz bei einer Trefferquote von 85 Prozent für Kurzfristprognosen.

Was passiert eigentlich alles, bevor bei der Bevölkerung die Warnung auf dem Handy erscheint? In der Wetterzentrale arbeiten wir rund um die Uhr an drei Standorten in der Schweiz. Wir analysieren jeden Morgen unsere Daten. Erreichen die Prognosen gewisse Schwellenwerte, besprechen wir das mit den anderen Regionalzentren. Danach versenden wir die Warnungen. Am Nachmittag informieren wir bei Bedarf die Behörden bezüglich konkreter Gefahren.

Wer entscheidet am Schluss, ob gewarnt wird oder nicht? Das sind alleine die Meteorologinnen und Meteorologen im Team.

«Wir versuchen mit unserer gesammelten Erfahrung hier einen Mehrwert zu leisten.» Daniela Roth, Meteorologin

Was sind dabei die Schwierigkeiten? Unsere Prognosen beruhen auf meteorologischen Modellen. Schon kleine Änderungen an den Parametern können dabei zu grossen Unterschieden führen. Auch können die Messwerte auf kleinem Raum sehr unterschiedlich sein. In Zürich war der Wind gestern Nacht zum Beispiel gleichzeitig mit 73 und 120 Kilometern pro Stunde unterwegs. Dabei richtig vorzugehen, braucht viel Erfahrung.

Ist am Schluss also doch eher das Bauchgefühl statt der nackten Daten entscheidend? Wir stützen uns immer auf die Modellunterlagen, die wir haben. Die Modelle werden zwar immer besser, können aber nicht zu 100 Prozent die Wirklichkeit abbilden. Wir versuchen mit unserer gesammelten Erfahrung hier einen Mehrwert zu leisten.

Meteo Schweiz ist gerade daran, die Art und Weise der Warnungen zu ändern. Was macht eine gute Warnung aus? Wir wollen wegkommen, von den reinen Messwerten als Richtlinien. Stattdessen wollen wir mehr auf die Auswirkungen fokussieren. War es lange trocken, kann zum Beispiel schon vergleichsweise wenig Regen zu Überschwemmungen führen, weil der Boden das Wasser schlechter aufnehmen kann. Auch unsere Kommunikation wollen wir anpassen.

Inwiefern? Früher kommunizierten wir in unseren Warnungen vor allem die Messwerte. Einem Laien sagt der Niederschlag in Millimetern pro Stunde aber wenig. Heute versuchen wir konkreter zu sein. Also dass es zu plötzlich zu Überschwemmungen kommen kann und man deshalb Flussufer besser meiden sollte, zum Beispiel.

Neu werden die Begleiterscheinungen und die Verhaltensempfehlungen bei den Warnungen in den Vordergrund gerückt. Foto: Screenshot Meteo Schweiz.

Eine falsche Unwetterwarnung führt schon mal dazu, dass ein lang geplanter Ausflug vergebens abgesagt wird. Erhalten Sie viele Reaktionen auf Warnungen, die nicht eingetroffen sind? Wir bekommen viele Zuschriften, und darunter sind natürlich auch Wütende. Manche sind aber auch einfach enttäuscht, weil sie sich auf das Gewitter gefreut haben. Grundsätzlich sind aber die meisten Nachrichten positiv und die Leute sind dankbar für unsere Arbeit.

