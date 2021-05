Zoom – Urbane Einsamkeiten Totenköpfe in Plastiktüten, Sexpuppen im Müll: Lars Eidinger zeigt in seinem ersten Fotobuch «Autistic Disco» tiefgründige Momentaufnahmen. Xymna Engel

Er ist Schauspieler und DJ, Hobby-Philosoph und Luxus-Plastiktüten-Designer, zuletzt tauchte er als lebender Pinsel in einen überdimensionalen blauen Farbtopf. Doch eines war Lars Eidinger schon, bevor er zum bunten Hund der deutschen Kulturszene wurde: Fotograf. «Schon als Kind hatte ich dieses Bedürfnis, den Moment festzuhalten. Und dann kam irgendwann die Erkenntnis, dass das gar nicht geht, dass das eine Utopie ist: Dass das Leben in Bewegung ist, und dass der Moment eigentlich immer schon vergangen ist», sagte er unlängst in einem Interview.

Man ahnt es schon: Die Bilder in seinem ersten Fotoband «Autistic Disco» sind oft tragikomisch: Totenköpfe in Plastiktüten, Sexpuppen im Müll, kaputte Stossstangen, die sich liebevoll an einen Baum schmiegen. Oft sind es urbane Einsamkeiten, die ihm auffallen, überhaupt die ganzen Ausscheidungen des Kapitalismus. Und immer wieder: Glanz neben Armut. Wie der schlafende Obdachlose vor dem Schaufenster eines Bettenladens, den Eidinger auf dem Weg in sein Hotelzimmer entdeckte. «Damit will ich nicht anklagen, ich will mich nur konfrontieren.»



Entstanden sind die Bilder auf den vielen Reisen des Schauspielstars mit dem eisernen Blick, in Mexiko, Gräfenhainichen, Paris, Peking, Saarbrücken, Seoul und natürlich in seiner Heimatstadt Berlin. Meistens fotografiert er mit seinem Smartphone. Im Gegensatz zur Spiegelreflexkamera befreie es ihn vom Druck, etwas Grossartiges zustande bringen zu müssen, so entstünden die besten Momentaufnahmen, sagt er. Diese teilt er auch regelmässig auf Instagram, mittlerweile gibt es sogar schon Nachahmer des Eidinger-Stils. Im Gegensatz zu einigen seiner fragwürdigen Kunstaktionen der letzten Jahre scheint das Gesamtkunstwerk Eidinger mit seinem Fotoband mal wieder einen Nerv getroffen zu haben.

Autistic Disco Infos einblenden Lars Eidinger: Autistic Disco

Verlag Hatje Cantz, 2020. 128 Seiten.

