Schon die Möblierung im Restaurant Alpenblick verströmt Ländlichkeit. Foto: Silas Zindel

Jassregeln über der Tür, Villiger-Kiele am Tresen und eine Tafel mit der Aufschrift «Bitte bar bezahlen». Manchmal genügen in einem Lokal wenige Details für die Gewissheit, unweit der Stadt in einer anderen Welt gelandet zu sein.