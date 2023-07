Ausfall der Wasseraufbereitung – In Embrach droht Totalausfall der Badi-Saison In der Badi Talegg in Embrach ist die Wasseraufbereitung ausgefallen. Badegäste kritisieren, dass sie zu wenig informiert wurden. Die Badi bleibt vorderhand zu. Andrea Meili

Wo sich normalerweise die Familien tummeln, war am Montag niemand: Die Badi Talegg ist seit Samstag geschlossen. Foto: Raisa Durandi

Es ist ein denkbar schlechter Einstieg in die Sommerferienzeit: In der Badi Talegg in Embrach ist am Samstag die Steuerung der Wasseraufbereitung ausgefallen. Dadurch wurde kein Chlor mehr beigefügt und das Wasser über den Tag hindurch immer schmutziger. Vor allem die allmählich gelblich-grüne Verfärbung des kühlenden Nasses scheint den Badegästen aufgefallen zu sein, wie Aussagen von einer Leserreporterin bei «20 Minuten» zeigen. Ihre Befürchtung: Die Farbe komme vom Urin im Wasser.