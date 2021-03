Trotz «Dammbruch» und «Diktatur» – Urnenabstimmungen in Zürcher Gemeinden weiterhin möglich Sollen Gemeinden bis Ende Juni an der Urne abstimmen können? Diese Frage erhitzte die Gemüter des Kantonsrates so, wie es sonst nur Migrationsthemen schaffen. Sascha Britsko

Die Demokratie funktioniert: Alle bis auf eine Gemeinde konnten über ihr Budget selbst bestimmen. Foto: Urs Jaudas

Wenn Markus Bischof (AL, Zürich) den Parteipräsidenten Benjamin Fischer (SVP, Volketswil) den «Trump der Schweiz» nennt, dann debattiert der Kantonsrat über ein emotionales Thema. Wer jetzt spontan an die Kernthemen der SVP wie Asyl- oder Migrationspolitik denkt, der irrt ausnahmsweise gewaltig. Was die Gemüter am Montag erhitzte, war die Frage, ob Gemeinden während der Pandemie über dringende Geschäfte an der Urne entscheiden dürfen sollen.

Diese Ausnahmebewilligung wurde Ende 2020 erteilt, damit Versammlungsgemeinden Geschäfte wie das Jahresbudget trotz Corona beschliessen können. Durch eine Urnenabstimmung, so der Gedanke, müssten sich nicht zu viele Menschen in einen Raum drängen. Doch das Gesetz ist bis Ende März 2021 befristet und soll nun bis Ende Juni verlängert werden.