Nobelpreis Literatur 2020 – Höchste Ehre für US-Autorin Die Buchmacher hatten für dieses Jahr viele Frauen auf dem Zettel, mit der 77-jährigen Louise Glück hatten sie aber nicht gerechnet.

Die Amerikanerin Louise Glück ist überraschend als Nobelpreisträgerin erkürt worden. Foto: www.twitter.com

Die US-amerikanische Autorin Louise Glück erhält den Nobelpreis für Literatur. Das gab am Donnerstag die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt. Buchmacher hatten in diesem Jahr besonders Frauen hohe Chancen ausgerechnet, darunter Margaret Atwood und Annie Ernaux. Dass nun aber Glück den Preis erhält, ist für viele Sachverständige doch eine Überraschung.

Die Lyrikerin wurde 1943 in New York geboren und ist Professorin für Englisch an der renommierten Yale University, Massachusetts. Ihr Debüt «Firstborn» veröffentlichte sie 1968. Sie hat zwölf Lyrik-Sammlungen veröffentlicht, ausserdem einige Essays über Lyrik. Im Jahr 1993 wurde sie mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet.

Laut der Schwedischen Akademie ist Glücks schreiben ausgezeichnet durch aussergewöhnliche Klarheit und spielerische Intelligenz. Glücks Stimme sei unverwechselbar und aufrichtig und signalisiere, dass hier eine Autorin verstanden werden wolle. Ihr Schreiben sei auch voller Witz, obwohl das Motiv des Verlusts sich durch ihr ganzes Werk ziehe.

Sie erhalte die Auszeichnung für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit individuelle Existenz allgemeingültig mache, sagte Akademiesekretär Mats Malm. Die 77-Jährige Dichterin und Essayistin wurde in Europa mit ihren Gedichtbänden «Averno» (2007) und «Wilde Iris» (2008) bekannt.

Die Literaturnobelpreisträger der vergangenen 20 Jahre Infos einblenden 2019: Peter Handke (Österreich)

2018: Olga Tokarczuk (Polen; der Preis wurde 2019 nachgeholt)

2017: Kazuo Ishiguro (Grossbritannien, in Japan geboren)

2016: Bob Dylan (USA),

2015: Swetlana Alexijewitsch (Weissrussland)

2014: Patrick Modiano (Frankreich)

2013: Alice Munro (Kanada)

2012: Mo Yan (China)

2011: Tomas Tranströmer (Schweden)

2010: Mario Vargas Llosa (Peru)

2009: Herta Müller (Deutschland)

2008: J.M.G. Le Clézio (Frankreich)

2007: Doris Lessing (Grossbritannien)

2006: Orhan Pamuk (Türkei)

2005: Harold Pinter (Grossbritannien)

2004: Elfriede Jelinek (Österreich)

2003: John M. Coetzee (Südafrika)

2002: Imre Kertész (Ungarn)

2001: V.S. Naipaul (Grossbritannien)

2000: Gao Xingjian (Frankreich)

Der Wirbel um Handke

Im vergangenen Jahr waren zwei Literaturnobelpreise vergeben worden: an die polnische Autorin Olga Tokarczuk für 2018 und an den österreichischen Dramatiker Peter Handke für 2019. Die Auszeichnung für Peter Handke sorgte für einigen Wirbel und gilt bis heute als umstritten. Eine bereits in den Neunzigerjahren hart geführte Debatte um Handkes Parteinahme für die serbischen Nationalisten im Bosnienkrieg, seine Relativierung ihrer Kriegsverbrechen, flammte durch die Ehrung sofort wieder auf.

An den Tagen zuvor wurden die Nobelpreise in den Sparten Medizin, Physik und Chemie vergeben. Diese sind pro Kategorie mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 1'030'000 Franken) dotiert.

Offiziell geehrt werden die Preisträgerinnen und Preisträger am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel. Sie erhalten dann neben dem Preisgeld die berühmte Medaille sowie eine Nobelurkunde.

red/sz.de