Frist abgelaufen – US-Flagge am Konsulat in Chengdu eingeholt Das US-Konsulat im Südwesten Chinas ist geschlossen, das Gebiet abgeriegelt.

Das Gebiet um das US-Generalkonsulat in Chengdu ist am Montag von Sicherheitskräften weiträumig abgeriegelt worden. Die Frist zur Schliessung des US-Generalkonsulats im chinesischen Chengdu ist abgelaufen. Zahlreiche Personen haben sich am Montag erneut vor dem US-Generalkonsulat in Chengdu versammelt.

Darum gehts Infos einblenden Die Frist zur Schliessung des amerikanischen Generalkonsulats in Chengdu, China, ist am Montagmorgen abgelaufen.

Sicherheitskräfte haben die Strassen um die Vertretung weiträumig abgeriegelt.

Mit der Schliessung des Konsulats in Chengdu hat China auf die Schliessung eines chinesischen Konsulats in Houston reagiert.

Chinas Frist zur Schliessung des amerikanischen Generalkonsulats in Chengdu im Südwesten des Landes ist am Montagmorgen abgelaufen. Sicherheitskräfte in Uniform und Zivil riegelten die Strassen um die Vertretung weiträumig ab.

Weder Journalisten noch Schaulustige durften sich nähern. Am Morgen war bereits die US-Flagge auf dem Gebäude eingeholt worden. Nach chinesischen Medienberichten haben Lastwagen vorher noch Container weggefahren. Am Vortag hatten sich vor dem Gebäude viele Schaulustige versammelt.

Streit bei vielen Themen

Als Vergeltung für den überraschenden Entscheid der USA vergangene Woche, das chinesische Konsulat in der texanischen Stadt Houston zu schliessen, hatte Chinas Regierung ihrerseits die USA aufgefordert, den Betrieb ihrer Vertretung in Chengdu einzustellen und ihre Diplomaten von dort abzuziehen. Es wurde als «legitime und notwendige Reaktion auf das unvernünftige US-Vorgehen» beschrieben.

Beide Seiten werfen sich gegenseitig gesetzwidrige Handlungen, Spionage und Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Es ist eine weitere Eskalation in den ohnehin angespannten Beziehungen. Die Grossmächte liegen auch wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, des Handelskrieges und dem harten chinesischen Vorgehen in Hongkong und in Xinjiang im Streit. Das Verhältnis ist so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr.

