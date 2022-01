Warnung an Verkehrsminister – US-Fluggesellschaften befürchten Chaos durch 5G-Start Die Airlines sehen Sicherheitsrisiken, weil wichtige Bordsysteme in der Nähe von Funkmasten nicht mehr richtig funktionieren könnten. 5G soll aber am Mittwoch in Amerika freigeschaltet werden. Jens Flottau aus Frankfurt

US-Fluggesellschaften warnen in einem Brief vor «katastrophalen Störungen» für den Luftverkehr durch 5G: Maschine der American Airlines. Foto: Chandan Khanna (APF)

Die amerikanischen Fluggesellschaften hatten zuletzt vor allem Gutes zu berichten. Trotz der Corona-Pandemie waren sie dem Rest der weiterhin massiv kriselnden Airline-Welt wegen der grossen Nachfrage im riesigen Inlandsmarkt weit voraus. Omikron sorgt zwar nun auch in den USA für eine Delle – die Airlines müssen Abertausende Flüge wegen Personalmangels streichen – aber schon bald soll es wieder aufwärts gehen.

Zuvor allerdings müssen sie eine weitere akute Krise bewältigen, die sie offenbar bis vor wenigen Tagen noch nicht auf dem Schirm hatten. In einem Brief an Verkehrsminister Pete Buttigieg warnen sie nun vor «katastrophalen Störungen» für den Luftverkehr, wenn Telekommunikationskonzerne wie Verizon Communications und AT&T am Mittwoch wirklich ihre 5G-Dienste freischalten. Sie befürchten, dass sie einen grossen Teil ihrer Flugzeuge wegen Sicherheitsbedenken am Boden stehen lassen müssen, weil 5G womöglich Interferenzen mit wichtigen Bordsystemen verursachen könnte. Die wirtschaftlichen Folgen nicht nur für den Luftverkehr seien dann immens. Die Airlines fordern, dass 5G nicht im Umkreis von drei Kilometern um Start- und Landebahnen genutzt wird.

Es drohen Probleme beim Bremsen

Die amerikanische Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) und auch Boeing haben zuletzt ihre Bedenken deutlich gemacht: 5G könne die Frequenzen stören, die Flugzeuge auch für die Höhenmessgeräte nutzen. An diesen hängen zahlreiche wichtige Flugzeugsysteme, etwa Kollisionswarnungen oder auch der automatische Schub. Bei besonders hoch automatisierten Maschinen wie der Boeing 787 könne es sein, dass das Flugzeug bei der Landung nicht mehr erkenne, dass es am Boden sei, was wiederum Folgen für die Freigabe von Bremsen und Schubumkehr habe. Die FAA hat bislang nur zwei Modelle der sogenannten «Radio Altimeter» freigegeben, die in rund 45 Prozent der US-Flotte verbaut sind – für die Mehrheit der Flugzeuge herrscht noch am Tag vor dem Start der 5G-Dienste grosse Ungewissheit.

AT&T und Verizon haben im vergangenen Jahr die betreffenden Frequenzen im C-Band für 80 Milliarden US-Dollar ersteigert und haben ein starkes wirtschaftliches Interesse daran, sie nun auch zu nutzen. Anfang Januar hatten sie nach einer Intervention des Weissen Hauses den Start der 5G-Dienste noch einmal um zwei Wochen verschoben und eine Pufferzone rund um 50 wichtige amerikanische Flughäfen eingerichtet, die sechs Monate lang aufrechterhalten werden soll.

Warum das Problem so lange eskalieren konnte und noch nach dem eigentlich vorgesehenen Starttermin ungelöst ist, dürfte bald Gegenstand heftiger Debatten sein. Vertreter der US-Telekommunikationsindustrie verweisen darauf, dass 5G in Asien und Europa bereits live geschaltet sei, ohne dass irgendwelche Folgen für den Luftverkehr zu bemerken gewesen wären. Sie berufen sich dabei auch auf Aussagen der Flugsicherheitsbehörde European Union Aviation Safety Agency (EASA). Diese hatte bestätigt, dass ihr keine Fälle von Systemausfällen oder Interferenzen an Bord von Flugzeugen in Europa bekannt seien. Sie werde die Situation aber weiter genau beobachten.

Die FAA geht aber einen Schritt weiter: Es genüge nicht, keine Informationen über Fehler zu haben. Es müsse umgekehrt nachgewiesen werden, dass die betreffenden Geräte auch dann noch sicher funktionieren, wenn in der Nähe 5G-Dienste betrieben werden. Ausserdem gebe es technische Unterschiede zu den 5G-Netzen in Europa, sie würden mit geringerer Stärke genutzt, die Antennen seien mehr nach unten gerichtet. In der Skepsis spiegelt sich auch die seit dem Desaster um die zwei Abstürze der Boeing 737 Max deutlich strengere Grundhaltung der FAA wieder. Ihr war vorgeworfen worden, Boeing zu lax beaufsichtigt zu haben, was zu fatalen Mängeln in der Entwicklung der Flugsoftware geführt habe.

In der Öffentlichkeit sind die meisten der Beteiligten komplett auf Tauchstation. Die FAA informiert immerhin die Airlines, wenn sie wieder einen neuen Höhenmesser freigibt, Boeing und Airbus versuchen ihre Kunden auf dem Laufenden zu halten. Jet-Blue-Chef Robin Hayes beklagte zuletzt in einem Memo an seine Mitarbeiter «mangelnde Transparenz», was die Datenlage angehe. Öffentlich äussern sich weder Boeing noch Airbus zur Frage, welcher Teil ihrer Flotten betroffen sein könnte.

Nun bekommen die Airlines politische Unterstützung. Der demokratische Kongressabgeordnete Peter DeFazio, der den Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur leitet, forderte, die FAA und die Industrie bräuchten mehr Zeit, um die Risiken zu bewerten und «womöglich desaströse Störungen unseres nationalen Luftfahrtsystems zu verhindern».

