Notlandung in Italien – US-Flugzeug gerät in Hagelsturm und wird beschädigt Eine Maschine der Delta Air Lines flog kurz nach dem Start in Mailand in ein schweres Unwetter und musste daraufhin umkehren. Die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon.

Dieses Bild zeigt die Schäden am Flugzeug der Delta Air Lines nach dessen Landung in Rom. Foto: Breaking Aviation News & Videos via Twitter

Ein Passagierflugzeug der US-Gesellschaft Delta Air Lines ist kurz nach seinem Start in Mailand in ein Unwetter geraten und hat seinen Flug abbrechen müssen. Flug DL185 mit Ziel New York wurde nach Rom umgeleitet, wo die Maschine am Montagnachmittag sicher landete, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Die Passagiere seien «normal» ausgestiegen.

Das Flugzeug trug von dem Unwetter einige Schäden davon, wie Ansa weiter berichtete, ohne Details zu nennen. Angaben zu möglichen Verletzten gab es nicht.

In Italien hatten bereits am Wochenende schwere Unwetter mit Hagelgewittern den Norden des Landes heimgesucht. Furore machte unter anderem ein Video, auf dem Wasser- und Eismassen durch die Gassen der Kleinstadt Seregno in der Lombardei rauschten. In der Region liegt auch Mailand.

SDA/aru

Fehler gefunden?Jetzt melden.