Grippe und Coronavirus – US-Gesundheitsbeamter warnt vor «dunkelstem Winter» Sollten die Grippe und das Coronavirus zusammen ausbrechen, könnte das in den USA laut einem ranghohen Gesundheitsbeamten zu vielen Erkrankungen und Toten führen.

Ohne koordinierte Strategie würde die Pandemie zu Erkrankungen und Todesfällen in noch nie da gewesenem Ausmass führen, warnt ein US-Gesundheitsbeamter. (Archivbild) Keystone/Justin Lane Der «dunkelste Winter der jüngeren Geschichte» könnte den USA laut Rick Bright bevorstehen. Reuters Bright wurde versetzt, weil er sich weigerte, von US-Präsident Donald Trump angepriesene Behandlungsmethoden für Covid-19 zu unterstützen. Keystone/Evan Vucci Die Zeit für die Regierung, noch rechtzeitig eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Strategie zu planen und umzusetzen, laufe jetzt rasch ab, sagt der Beamte. Keystone/John Minchillo In seiner vorbereiteten Erklärung kritisierte Bright Trumps Coronavirus-Politik scharf. Keystone/John Minchillo 1 / 5

Darum gehts Infos einblenden Wenn im Winter die Grippe und das Coronavirus aufeinander treffen, könnte das in den USA zu Erkrankungen und Todesfällen in «noch nie da gewesenem Ausmass» führen.

Ein ranghoher Gesundheitsbeamter warnt deshalb vor dem «dunkelsten Winter der jüngeren Geschichte».

Rick Bright weigerte sich im April, von Präsident Trump angepriesene Behandlungsmethoden umzusetzen und wurde versetzt.

Den USA könnte wegen eines gleichzeitigen Ausbruchs der Grippe und des Coronavirus laut einem ranghohen Gesundheitsbeamten der «dunkelste Winter der jüngeren Geschichte» bevorstehen. So warnte Rick Bright in einer Aussage für einen Ausschuss des Repräsentantenhauses.

Die Zeit für die Regierung, noch rechtzeitig eine auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierende Strategie zu planen und umzusetzen, laufe jetzt rasch ab, hiess es weiter. Ohne koordinierte Strategie würde die Pandemie zu Erkrankungen und Todesfällen in noch nie da gewesenem Ausmass führen, warnte er am Mittwoch. Er soll am Donnerstag im Parlament angehört werden.

Abrechnen mit Trump

Bright wurde im April nach eigenen Angaben als Direktor einer dem Gesundheitsministerium untergeordneten Behörde geschasst, weil er sich weigerte, von US-Präsident Donald Trump angepriesene Behandlungsmethoden für die Lungenerkrankung Covid-19 zu unterstützen, die nicht wissenschaftlich belegt waren. Bright wurde auf einen Posten im Nationalen Gesundheitsinstitut (NIH) versetzt. Trump wiederum erklärte damals, er kenne den Beamten gar nicht.

In seiner vorbereiteten Erklärung kritisierte Bright Trumps Coronavirus-Politik scharf. Das Land sei wegen Trumps irreführender Kommunikation und einer fehlenden landesweiten Strategie wie gelähmt, sagte er weiter. Wissenschaftliche Erkenntnisse müssten die Strategie für den Kampf gegen das neuartige Coronavirus definieren, «nicht Politik und Vetternwirtschaft», schrieb er. «Ohne klare Planung und Umsetzung der Schritte, die ich und andere Experten erläutert haben, wird 2020 der dunkelste Winter der jüngeren Geschichte sein», warnte er.

( SDA / chk )