Namensstreit in der Gastronomie – US-Gigant geht gegen Zürcher Güggeli-Lokal vor Weil der Zürcher Ahmed Saeed für seine Zürich-Fried-Chicken-Lokale die Abkürzung ZFC verwendet, hat er nun Probleme mit Kentucky Fried Chicken (KFC). Thomas Zemp

Ahmed Saeed in seiner Zürich-Fried-Chicken-Filiale im Niederdorf. Die US-Kette Kentucky Fried Chicken (KFC) will ihm das Kürzel ZFC verbieten. Foto: Samuel Schalch

Er sieht müde aus. Ahmad Saeed hat viel gearbeitet in den vergangenen Wochen und Monaten, um sich und seine Familie, aber auch seine Restaurants und Take-aways über Wasser zu halten. Als Besitzer eines Unternehmens setzt er sich tagsüber und bis in die Nacht hinein nun auch selber ins Auto und liefert frittierte Hühnerflügel und Pouletschenkel aus. Abends hilft seine Frau ebenfalls mit. Die beiden haben drei Kinder im Jugendalter.

Mitten in dieser schwierigen Zeit hat Saeed ein Schreiben erhalten, das ihn schockierte. Eine renommierte Berner Anwaltskanzlei, die in der einer noblen Villa in Nachbarschaft zu diversen Botschaften residiert, verlangt, dass Saeed die Namen von zwei seiner Take-aways ändere. Die Anwälte vertreten eine der grössten Restaurantketten, die weltweit über 20’000 Lokale betreibt und sich nun auch in der Schweiz ausbreiten will: Kentucky Fried Chicken. Saeeds Lokale im Niederdorf und an der Bäckerstrasse im Kreis 4 heissen «Zürich Fried Chicken».