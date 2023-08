Stricker wieder gegen Popyrin

Qualifikant Dominic Stricker wurde am US Open ein ihm gut bekannter Erstrundengegner zugelost: der Australier Alexei Popyrin (ATP 40). Gegen den 24-Jährigen gewann Stricker in Wimbledon seine Startpartie in fünf Sätzen, ehe er in Runde 2 an Frances Tiafoe scheiterte.

Der Berner weiss also, wie Popyrin zu schlagen ist. Dieser spielte nach Wimbledon aber erfolgreich, gewann das Sandturnier in Umag mit einem Finalsieg über Stan Wawrinka und spielte sich in Cincinnati als Qualifikant bis in den Viertelfinal, wo er Hubert Hurkacz unterlag. Damit machte er über 50 Ränge gut. (sg.)