Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal

Keine Chance für Belinda Bencic (WTA 13). Im Achtelfinal unterliegt die Ostschweizerin Sorana Cirstea (WTA 30) in zwei Sätzen 3:6, 3:6. Gegen die stark aufspielende Rumänin hat Bencic schon früh das Nachsehen, im ersten Satz liegt sie zwischenzeitlich 0:5 hinten, bevor sie mit zwei Breaks immerhin ein bisschen Resultatkosmetik betreiben kann. Entsprechend frustiert präsentiert sich die 26-Jährige auch im zweiten Satz. So setzt es nach einer Stunde und 24 Minuten auf dem Court des Louis Armstrong Stadiums die verdiente Niederlage ab. Die Achtelfinal-Hürde an einem Grand-Slam-Turnier konnte Bencic letztmals vor drei Jahren überwinden, als sie in New York im Viertelfinal an der Britin Emma Raducanu scheiterte.

An der Achtelfinalhürde gescheitert: Belinda Bencic unterliegt Sorana Cirstea Foto: Sarah Stier (Getty Images)

Auf Cirstea wartet in der nächsten Runde nun die Tschechin Karolina Muchova (WTA 10). Die 27-Jährige bezwang in ihrer Achtelfinalpartie Wang Xinyu (WTA 53) aus China in 2:34 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1. (nka)