Anhörung im Senat - US-Verteidigungsminister gesteht Fehler bei Kabul-Abzug ein

Nach dem Einsatz von US-Drohnen in Afghanistan haben die militant-islamischen Taliban die USA vor schweren Konsequenzen gewarnt. Taliban-Sprecher Zabiullah Mujahid forderte Washington am Dienstag auf, Respekt zu zeigen und damit «schlimme Folgen» für die USA in der Zukunft zu vermeiden. Er warnte vor einer weiteren Verletzung des afghanischen Luftraums. Der Einsatz der Flugkörper verstosse gegen alle Abmachungen, auf die sich die USA bei der Abmachung in Doha verständigt hätten. (SDA)