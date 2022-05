Wettrüsten um Abschreckung – USA testen neue Hyperschallwaffe Die US-Luftwaffe meldet den Test einer Rakete in Kalifornien, der «Geschichte geschrieben» habe. China und Russland

Die Rakete wurde im Süden Kaliforniens getestet: Eine B-52H der US-Luftwaffe. Foto: Keifer Bowes/US Air Force (Keystone)

Die USA haben eine neue Hyperschallwaffe getestet, die mit fünffacher Schallgeschwindigkeit fliegen und präzise Angriffe ermöglichen soll. Der Versuch der luftgestützten Waffe vom Typ AGM-183A Rapid Response Weapon fand vor der amerikanischen Westküste im Süden Kaliforniens statt, wie die US-Luftwaffe am Montag mitteilte. «Wir tun alles, was wir können, um diese bahnbrechende Waffe so schnell wie möglich für den Kampfeinsatz bereitzustellen», hiess es in der Mitteilung.

Die neue Waffe solle die Streitkräfte in die Lage versetzen, eigene Stellungen in umkämpften Gebieten auch aus der Ferne zu halten. Ausserdem erweitere sie die Fähigkeiten für Präzisionsschläge. Dazu brachte ein Langstreckenbomber vom Typ Boeing B-52H die Hyperschallwaffe am vergangenen Samstag in die Luft und setzte sie dann aus. Die Luftwaffe sprach von einem Test, der «Geschichte gemacht» habe.

Russland hat im Zuge seines Angriffskriegs auf die Ukraine eigenen Angaben zufolge bereits einige Male die Hyperschall-Rakete «Kinschal» eingesetzt. Die acht Meter langen Raketen können extrem schnell und hoch fliegen. Sie sind daher nur sehr schwer abzufangen.

Neue Hyperschallwaffe Chinas Rakete schreckt die USA auf Tests von Hyperschallwaffen hatten bislang Russland, China und Nordkorea gemeldet. Dies hatte in den USA Unbehagen ausgelöst, da das Land noch nicht so weit war wie die Gegenparteien. Dass die US-Industrie überflügelt wurde, hatte sogar Erinnerungen an den Sputnik-Schock von 1957 geweckt, als die Sowjetunion im Kalten Krieg mit dem weltersten Satelliten einen spektakulären Propagandaerfolg erzielte. Hyperschallraketen fliegen unter dem von den Satelliten genutzten Teil des Weltraums und über dem Luftraum, wo die Flugrouten von Passagierflugzeugen liegen. Die Raketen fliegen schneller als eine Gewehrkugel. Zum Vergleich: Das US-amerikanische Experimentalflugzeug X-15, das 1967 getestet wurde, erreichte mit Mach 6.7 fast das siebenfache der Schallgeschwindigkeit – oder anders gesagt etwa das Doppelte eines Sturmgewehrgeschosses.

SDA/oli

