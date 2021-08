Zivilisten in Afghanistan leiden – USA werfen Taliban mögliche Kriegsverbrechen vor Beim Vormarsch der militanten Islamisten in Afghanistan soll es zu Massakern an Zivilisten gekommen sein. Die UNO verlangt von den Kriegsparteien, die Bevölkerung besser zu schützen.

Auf dem Vormarsch: Bewaffnete Taliban-Kämpfer in Herat, im Westen des Landes. Foto: Jalil Rezayee (Keystone/27. Juli 2021)

Die USA haben die militant-islamistischen Taliban beschuldigt, mögliche Kriegsverbrechen in von ihnen kürzlich eroberten Gebieten in Afghanistan begangen zu haben. Im Bezirk Spin Boldak der Provinz Kandahar im Süden des Landes hätten Taliban-Kämpfer Dutzende Zivilisten aus Rache massakriert, hiess es in einem am Montag von der US-Botschaft veröffentlichten Tweet. Diese Morde könnten Kriegsverbrechen darstellen, daher müssten die verantwortlichen Taliban-Kämpfer oder Taliban-Kommandeure zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Taliban-Führung müsse für die Verbrechen ihrer Kämpfer verantwortlich gemacht werden, hiess es weiter. «Wenn Sie Ihre Kämpfer jetzt nicht kontrollieren können, haben Sie später nichts in der Regierung zu suchen.»

Die Taliban wiesen die Vorwürfe kategorisch zurück und bezeichneten sie als Propaganda des Feindes. Den Islamisten zufolge wurden zwei Menschen in Spin Boldak in einer persönlichen Fehde getötet. Man bemühe sich, die Täter festzunehmen und den Fall zu untersuchen.

Abo Afghanistan nach dem Abzug Die Taliban als neue Nachbarn Seit Anfang Mai haben die Taliban bei mehreren Offensiven mehr als 160 Bezirke des Landes hinzuerobert. Den Bezirk Spin Boldak in Kandahar, der an Pakistan grenzt, hatten sie Mitte Juli überrannt. Einem Bericht der afghanischen Menschenrechtskommission vom Samstag zufolge verübten die Taliban in der Folge Vergeltungsmassnahmen gegen frühere und aktive Regierungsbeamte sowie Anwohner, die während einer versuchten Rückeroberung des Bezirks die Sicherheitskräfte begrüsst hatten. Die Kommission habe 40 Personen identifiziert, die seit dem 16. Juli in dem Bezirk von Taliban getötet worden seien. Die traurige Bilanz der UNO Die Vereinten Nationen haben die Kriegsparteien in Afghanistan dazu aufgerufen, Zivilisten besser zu schützen. Die Bodenoffensive der militant-islamistischen Taliban und Luftangriffe der afghanischen Luftwaffe verursachten momentan den grössten Schaden, teilte die UNO-Mission in Afghanistan (Unama) am Dienstag auf Twitter mit. Sollten die Parteien nicht mehr für den Zivilschutz tun, drohten «katastrophale» Auswirkungen.

Analyse zum US-Abzug Afghanistan? Interessiert derzeit kaum jemanden Seit Beginn des Abzugs der US- und Nato-Truppen haben die Taliban mehrere Offensiven gestartet und dabei bedeutende Gebietsgewinne vor allem im ländlichen Raum erzielt. Aktuell verlagern sich die Gefechte zunehmend in die Städte. Schwere Kämpfe gibt es etwa im Herat im Westen sowie in Kandahar und Laschkargah im Süden. Ein Vertreter des Provinzspitals in Herat sagte, binnen sechs Tagen seien 24 Tote und fast 200 Verletzte eingeliefert worden, ein Teil davon Sicherheitskräfte. In Kandahar seien binnen zehn Tagen 28 Zivilisten getötet und 191 verletzt worden, sagte ein lokaler Behördenvertreter. Einem Spital in Laschkargah zufolge wurden binnen vier Tagen 14 Tote und 64 Verletzte eingeliefert.

Unter den Folgen des Konflikts in Afghanistan hat vor allem die Zivilbevölkerung zu leiden. Foto: Jaili Rezayee (Keystone/8. Juli 2021)

Die UNO hatte im Mai und Juni Rekordwerte verwundeter und getöteter Zivilisten dokumentiert und davor gewarnt, dass 2021 zum Jahr mit der höchsten Zahl an zivilen Opfern werden könnte.

Brutaler Mord vor der Haustüre

In der Stadt Jalalabad im Osten des Landes wurde ein ehemaliger Übersetzer des US-Militärs getötet. Der Mann, der zuletzt den Provinzrat von Nangarhar in juristischen Fragen beriet, sei am Montag vor seinem Haus von zwei Unbekannten erschossen worden, teilten lokale Behördenvertreter am Dienstag mit.

Dem gut vernetzten Journalisten Bilal Sarwari zufolge hatte der Vater von vier Kindern versucht, in die USA zu übersiedeln. Die USA nehmen aktuell Zehntausende ehemalige Mitarbeiter des US-Militärs und anderer amerikanischer Einrichtungen mit ihren Familienmitgliedern aus Sorge vor Racheakten der Taliban auf.

AFP/SDA

