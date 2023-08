Leserreise – Usbekistan - Ein Orientmärchen Wie ein zentralasiatischer Traum wirkt Usbekistans Kulturgemisch. Ein Zusammenspiel orientalischer Farbenpracht, russischen Prunks und sowjetischer Starre.

Der Registan in Samarkand ZVG

Immer wieder treffen Sie auf die historische Präsenz von Timur Lenk und Alexander der Grosse. Ihr Fachreferent Helmut Köllner begleitet Sie auf Wanderungen in die stille Natur, wo Sie die Seele der Menschen kennenlernen werden.

5. bis 19. Mai 2024

1. Tag: Hinreise

Abendflug mit Turkish Airways von Zürich via Istanbul nach Urgench. Ankunft in den frühen Morgenstunden.

2. Tag: Unesco-klassiertes Chiwa

Fahrt in die intakteste und abgelegenste zentralasiatische Stadt der Seidenstrasse. Sie besuchen die Altstadt mit ihren Palästen, Mausoleen, Medresen und lassen den Tag auf einer Dachterrasse ausklingen.

3. Tag: Spuren Choresmiens

In der Wüste Kyzylkum treffen Sie auf Überreste choresmischer Lehmfestungen. Ihr Mittagessen nehmen Sie in einem Jurten-Camp ein.

4. Tag: Unendliche Wüste

Unterwegs im Zug blicken Sie, wie einst die reisenden Kaufleute, in die unendliche Weite. Am Abend erreichen Sie Buchara, die Stadt der Gelehrten.

5. Tag: Eine Stadt wie aus 1001 Nacht

Sie tauchen in Bucharas Geschichte ein: Samaniden-Museum, Chashma-Ayub-Mausoleum, Registan-Platz, das grossartige Kalon-Ensemble und Koranschulen.

6. Tag: Zaristische Architektur und Sufismus

Nach dem Besuch des Torgebäudes Chor Minar fahren Sie zum Sommerpalast des Emirs von Buchara aus dem 19./20. Jh. mit zaristischen Einflüssen. Beim Schrein des Naqshbandi-Sufiordens kommen Sie ins Gespräch mit Ordensvertretern.

7. Tag: Sternenhimmel über der Wüste

In Nurota treffen Sie auf die Ruinen einer Festung, die einst Alexander der Grosse erbauen liess. Am Aydar-Kol-See können Sie entspannen, schwimmen und Wasservögel beobachten. Am Abend in Ihrem Jurten-Camp essen Sie zu Klängen traditioneller Nomadenmelodien.

8. Tag: Nuratau-Gebirge

Sie besuchen die ursprünglichen Dörfer Sentyab und Hayat, wandern durch ein fruchtbares Tal, treffen auf eine, der Legende nach von Alexander dem Grossen gepflanzte Zypresse und übernachten in einem einfachen Gästehaus.

9. Tag: Zu Fuss durch die ruhigen Landschaften

Eine freiwillige Wanderung führt Sie von Ukhum entlang eines Bergkamms ins Nurata-Naturschutzgebiet und zu 4000 Jahre alten Felsmalereien. Am Abend bezaubert Sie Samarkand mit seinen märchenhaften Beleuchtungen.

10. Tag: Mittelpunkt der Seidenstrasse

Kultur und Traditionen füllen Ihren Tag aus: Sie besuchen einen der grossartigsten Plätze Zentralasiens, ein Somsa-Restaurant, das Observatorium Ulug Beg, eine Majolika-Keramikwerkstätte und eine Weinkellerei.

11. Tag: Timurs Heimatstadt

Über die 1788 m hohe Passstrasse fahren Sie nach Shahrisabz und besuchen die monumentalen Palastruinen sowie prachtvolle Mausoleen von Timur Lenks Verwandten. In Langar Ota suchen Sie ein Sufigrab auf.

12. Tag: Entspannung am Wasser

Tiefer im Hissar-Gebirge stossen Sie, teils zu Fuss, zum Kizil-Darya-Fluss, wo Sie die Natur geniessen, picknicken und je nach Lust eine kleine Wanderung machen können. In Samarkand sind Sie bei einer usbekischen Familie zu Gast.

13. Tag: Abschied von Samarkand

Nach den prachtvollen Ruinen der Bibi-Khanum-Moschee, einem Basarbummel und der Nekropole Shah-e-Zinda nehmen Sie den Schnellzug nach Tashkent.

14. Tag: Zweitgrösste Hauptstadt Zentralasiens

Das russisch-sowjetisch-orientalische Gemisch fasziniert: Sie treffen auf die einzige zentralasiatische Metro, eindrückliche U-Bahnhöfe im sowjetischen Stil und den Chorsu-Markt. Mit einem Abschiedsdinner beschliessen Sie Ihr usbekisches Abenteuer.

15. Tag: Rückreise

Am Morgen besteigen Sie Ihr Flugzeug und landen am Abend in Zürich.

Preis pro Person

Fr. 6 180.– im Doppelzimmer

Fr. 680.– Einzelzimmerzuschlag

Teilnehmerzahl

Mind. 12, max. 20 Personen

Leistungen

Internationale Flüge mit Turkish Airlines in der Economy-Klasse (inkl. Flugtaxen von Fr. 311.- Stand Juli 2023)

Alle Transfers, Züge in Businessklasse

Gute 3- bis 4-Stern-Hotels

Vollpension

Eintritte und Gebühren

Sämtliche Trinkgelder für lokale Leistungsträger

Fachvorträge und Begleitung durch Helmut Köllner an 13 Reisetagen

Begleitung durch lokale, Deutsch sprechende Reiseleiter

cotravel Reiseleitung

Ausführliche Reisedokumentation



Nicht inbegriffen

Allfällige Impfungen oder Einreisevoraussetzungen

Getränke

Versicherungen

Persönliche Auslagen



Organisation und Bedingungen

Es gelten die allgemeinen Vertrags- und Reisebedingungen der auf Expertenreisen spezialisierten Reiseagentur cotravel, DER Touristik Suisse AG in Zürich, Mitglied des Reisegarantiefonds.

Sollte die Reise aufgrund von Reiseeinschränkungen oder anderen nicht abwendbaren Umständen bzw. höhere Gewalt nicht durchführbar sein, können Sie kostenfrei umbuchen oder erhalten den Reisepreis zurück.

cotravel

DER Touristik Suisse AG

Herostrasse 12, 8048 Zürich

Tel. 061 308 33 00

cotravel@cotravel.ch

Ihr Experte auf der Reise

Der Asienexperte und Indologe Helmut Köllner hat an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität Sanskrit und indische Kunstgeschichte studiert. Usbekistan bereist er als Fachreferent sowie privat seit Jahrzehnten intensiv. Sein besonderes Interesse gilt der Seidenstrasse, dem aktuellen Geschehen und den eng verwobenen Kulturen Zentralasiens.

Diese Reise kann CO₂-kompensiert werden.