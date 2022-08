Grossaktion im Prättigau – Vaduz sorgt für «groteske» Razzia bei Schweizer Moderatorin Wegen einer lokalen Politaffäre verlangte Liechtenstein von der Schweiz einen massiven Polizeieinsatz gegen eine alleinerziehende Mutter. Christian Brönnimann Oliver Zihlmann

Maria Pinardi, ehemalige TV-Journalistin und Kommunikationsberaterin, vor der alten Rheinbrücke auf der Schweizer Seite vor Vaduz. Foto: Thomas Egli

Eine Viertelstunde vor Sonnenaufgang versammeln sich sechs bewaffnete Beamte der Bundeskriminalpolizei vor einem Haus am Waldrand im Prättigau auf 1500 Metern. Es ist Ende September 2021. Zwei Expertinnen der Eliteeinheit «IT-Forensik, Cybercrime» kommen extra aus Zürich, vollbepackt mit technischer Ausrüstung. Weitere Beamte der Bündner Kantonspolizei bewachen die Abbiegung in die bergige Sackgasse, und zwei Liechtensteiner Polizisten sitzen in ihrem Wagen und beobachten den Einsatz.