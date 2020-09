Eklat im Zürcher Kantonsrat – Valentin Landmanns Ausrutscher – und wie er ihn erklärt Eine Kantonsrätin bezweifelte, dass Covid-sicherer Sex möglich sei, da bot ihr der Milieu-Anwalt verbale Nachhilfe in Sexpraktiken an. Manche fanden das lustig. Hélène Arnet

«Es gibt mehr als Aufeinanderliegen und Köpfchen an Köpfchen reiben»: Valentin Landmann (SVP) während einer Kantonsratssitzung. Foto: Dominique Meienberg

Es kam daher wie ein völlig deplatzierter Stammtischspruch aus der untersten Schublade, was Valentin Landmann (SVP) am Montagmorgen der GLP-Kantonsrätin Andrea Gisler (Gossau) anbot. Er werde ihr in der Pause gern erklären, wie Sexpraktiken mit Covid-Schutzausrüstungen gehen. «Es gibt mehr als Aufeinanderliegen und Köpfchen an Köpfchen reiben.»