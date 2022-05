FCB: Abgang trotz laufendem Vertrag – Valentin Stocker tritt zurück Offiziell erfolgt das Karriereende in Harmonie. Stocker wird Assistent der sportlichen Leitung. Doch der FCB-Captain wird gespürt haben, dass man nicht mehr auf ihn setzen will. Oliver Gut Tilman Pauls

Trotz Zwillingen: Ginge es nur nach ihm, würde Valentin Stocker weiterspielen. Foto: Benjamin Soland (Freshfocus)

Es ist ein Communiqué, wie es in derartigen Fällen immer abgefasst wird. Harmonisch formuliert und voller gegenseitiger Dankbarkeit - sowie mit dem starken Argument, dem Club erhalten zu bleiben. Doch die Kernbotschaft der neuesten Medienmitteilung, die der FC Basel an diesem Dienstag Abend verschickte, wird die rotblaue Welt – auch wenn man das auf der Rechnung haben musste – zumindest in Aufregung versetzen: Captain Valentin Stocker tritt bereits zum Ende dieser Saison zurück.