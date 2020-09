Gezielt Fahrzeuge zerstört – Vandalen verängstigen Spitex-Mitarbeitende in Bülach In der Nacht auf Freitag wurden drei Fahrzeuge der Spitex Bülach demoliert. Insgesamt kam es bei der Spitex damit auf sieben Fälle von Vandalismus in knapp zwei Wochen. Die Mitarbeitenden sind beunruhigt. Manuel Navarro

Die Heckscheibe der Fahrzeuge wurde komplett zerstört. Foto: pd

Die Fälle wiederholen sich. Erstmals passierte es in der Nacht auf Montag vor einer Woche. Bei der Spitex in Bülach an der Feldstrasse wurden zwei Firmenfahrzeuge beschädigt. Dabei wurden unter anderem die Scheiben eingeschlagen. Der Schaden war so gross, dass das Pflegepersonal die Autos am Morgen nicht nutzen konnte, um zu den Kunden zu gelangen. Der Fall war ärgerlich und kostspielig, aber schien im ersten Moment nicht mehr als ein willkürlicher Vandalenakt zu sein.