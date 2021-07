Bundesgericht zu Quarantäne – Vater klagte vergeblich gegen Schulärztin Weil die Klasse seiner Tochter in Quarantäne musste, zeigte ein Zürcher die Leiterin des schulärtzlichen Dienstes an. Nun bestätigt das Bundesgericht ein Urteil.

Der Kläger findet es nicht zulässig, eine Schulklasse wegen des Resultates von PCR-Tests in die Quarantäne zu schicken. Diese Tests hält er ebenfalls für nicht zuverlässig. Foto: Urs Jaudas

Das Bundesgericht ist auf die Beschwerde eines Vaters aus dem Kanton Zürich nicht eingetreten, dessen Tochter vergangenen Dezember zusammen mit der ganzen Schulklasse in Quarantäne geschickt wurde. Der Mann reichte Strafanzeige wegen Verleumdung und Freiheitsberaubung gegen die Leiterin des schulärztlichen Dienstes ein.

Die Staatsanwaltschaft Zürich überwies den Fall im Februar an das Obergericht. Dieses musste darüber entscheiden, ob eine so genannte Ermächtigung für die Durchführung einer Strafuntersuchung erteilt wird. Dies ist in solchen Fällen üblich. Neben den genannten Vorwürfen hatte der Vater die Leiterin auch wegen Verstössen gegen das Epidemiegesetz angezeigt.

Das Bundesgericht bestätigt in seinem am Freitag veröffentlichten Urteil die Ausführungen des Obergerichts. Ob die Quarantäne verhältnismässig gewesen sei oder nicht, und ob die Leiterin des Schuldienstes ihre Amtspflichten verletzt habe, hätte in einem Verwaltungsverfahren geprüft werden müssen.

Angesichts der Ausbreitung der Pandemie im vergangenen Dezember sei eine Verletzung der Amtspflicht jedoch nicht ersichtlich. Das Bundesgericht sieht auch keine Hinweise auf eine Freiheitsberaubung. Und entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers sei die Aussage, jemand habe Kontakt mit einer an Corona erkrankten Person gehabt, nicht ehrenrührig.

«PCR-Test unzuverlässig»

Der Vater führte laut Urteil unter anderem aus, die PCR-Tests seien nicht zuverlässig. Deshalb sei es nicht zulässig, darauf basierend eine Quarantäne zu veranlassen. Weiter stellte er sich auf den Standpunkt, dass asymptomatische Personen das Corona-Virus nicht weiterverbreiten könnten. Das habe auch die Leiterin des schulärztlichen Dienstes gewusst.

Dem hält das Bundesgericht entgegen, weder die Schulmedizin noch der Bundesrat seien im Dezember 2020 davon ausgegangen, dass eine erkrankte Person ohne Symptome die Krankheit nicht weitergeben könne.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.