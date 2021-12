USA – Vater und Söhne sterben bei Brand an Weihnachten Ein Vater und seine beiden Söhne sind in bei einem Brand in ihrem Haus im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen. Möglicherweise geht der Brand auf einen Weihnachtsbaum zurück, wie US-Medien berichten.

Beim Brand überlebten nur die Mutter und der älteste Sohn.

Ein Vater und seine beiden Söhne sind in bei einem Brand in ihrem Haus im US-Bundesstaat Pennsylvania ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers war noch offen, aber möglicherweise geht der Brand auf einen Weihnachtsbaum zurück, wie US-Medien berichteten.

Das Feuer sei in der Nacht zu Samstag im Bereich des Baums ausgebrochen. «Im Moment gehen wir davon aus, dass sich der Weihnachtsbaum entzündet hat, was möglicherweise auf die Weihnachtsbeleuchtung an diesem Weihnachtsbaum zurückzuführen ist», sagte Scott McElree, der Polizeichef von Quakertown, dem Sender CBS. Der Feuerwehr zufolge war aber noch offen, ob sich die Lichter am Baum befunden hatten.

Die Mutter und der älteste Sohn der Familie konnten sich retten

Alle fünf Familienmitglieder hätten im zweiten Stock geschlafen, als das Feuer ausbrach, hiess es weiter. Die Einsatzkräfte konnten nur noch die Leichen des 41 Jahre alten Vaters und der beiden Söhne, die in die dritte und fünfte Klasse gegangen sind, bergen. Die Mutter und der älteste Sohn der Familie konnten sich retten und erlitten leichte Verbrennungen.

Nach CNN-Angaben starben auch zwei Hunde bei dem Feuer. «Diese Nachricht ist erschütternd für den Bezirk und ganz Quakertown», schrieb die Schulgemeinde. Es wurde eine Spenden-Webseite eingerichtet – bis Samstagabend kamen mehr als 300’000 US-Dollar zusammen.

