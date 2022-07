Zwischenrufe vor dem Weissen Haus – Vater von Opfer stört Biden bei Rede zu neuem Waffengesetz Mit einer Zeremonie hat der US-Präsident im Garten des Weissen Hauses das minim verschärfte Waffenrecht feiern wollen. Das ist nicht bei allen Gästen gut angekommen. fal

Nicht einverstanden mit Mister President: Ein Angehöriger eines Opfers unterbricht die Rede von Joe Biden im Garten des Weissen Hauses. Video: Tamedia

Der Vater eines Opfers von Waffengewalt unterbrach eine Rede von Joe Biden. Der US-Präsident sprach am Montag im Garten des Weissen Hauses über eine Reform für mehr Schutz vor Waffengewalt in den USA, als ein Mann lautstark dazwischenrief, wie die Agentur DPA berichtet. Bei dem Mann handelte es sich laut amerikanischen Medien um einen Mann, der seinen Sohn vor vier Jahren bei einem Massaker an einer High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida verloren hatte. Gemäss den Berichten forderte er schärfere Waffengesetze. Nach der Unterbrechung der Rede wurde er vom Sicherheitspersonal hinaus eskortiert, wie die DPA weiter schreibt.

Abo Schüsse auf Parade Ein tödlicher Feiertag Waffengesetze in den USA Biden hat seine Chance verpasst – und das rächt sich jetzt erneut Zu der Veranstaltung, bei der Biden eine vor etwa zwei Wochen verabschiedete Reform lobte, waren unter anderem an dem Gesetz beteiligte Senatoren sowie Angehörige von Opfern eingeladen worden. Der Störer hatte bereits am Morgen in einem Interview mit dem Sender CNN angekündigt, er werde – falls er die Gelegenheit haben werde – Biden sagen, dass das Gesetz nicht reiche. Ausserdem kritisierte er, dass die Veranstaltung den Charakter einer Feier habe, wie die DPA schreibt. «Es gab keinen Grund, diese Veranstaltung so zu nennen, wie sie jetzt genannt wird», meinte der enttäuschte Vater.

