7,5 Jahre Freiheitsstrafe – Vater zündete Wohnung an und nahm Tod seiner Familie in Kauf Einer Bülacher Familie drohte der Rauswurf aus einer Wohnung. Der Vater zündete diese am Morgen vor der Vollstreckung an. Das bringt ihn nun jahrelang ins Gefängnis. Thomas Mathis

Vor Obergericht stritt der Beschuldigte eine Tötungsabsicht ab. Foto: Urs Jaudas

Wollte der Familienvater seine Ehefrau und die zwei Kinder töten? Einzig um diese Frage drehte sich der Prozess am Montag vor dem Obergericht Zürich. Es ging um einen Brand vor knapp drei Jahren in Bülach. Am Tattag wäre die Familie zwangsweise aus der Wohnung gewiesen worden – wegen ausstehender Mietzahlungen. Der Mann hatte keinen Job, war hoch verschuldet und in der Beziehung kriselte es. Am frühen Morgen des Tages, an dem die Ausweisung hätte stattfinden sollen, zündete der Vater die Wohnung an. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich seine Ehefrau und zwei Kinder in der Wohnung, wo sie schliefen.