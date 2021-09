Streichung von Nebenleistungen – VBZ-Angestellte kämpfen für ihr Gratis-1.-Klasse-GA Weil der Bund die Regeln anpasst, können Mitarbeitende von Verkehrsbetrieben keine kostenlosen Generalabonnemente mehr beziehen. Dieses Sparopfer bringt das Fass zum Überlaufen. Corsin Zander

Tram- und Buschauffeure wehren sich gegen die Sparmassnahme des ZVV. Foto: Anna-Tia Buss

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeitende der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) dem Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) eine Petition überreicht: Mit insgesamt 1500 Unterschriften fordern weit mehr als die Hälfte aller Angestellten, dass ihnen das Generalabonnement (GA) nicht gestrichen wird, das sie jedes Jahr erhalten.

Ein Verlust des GAs kratze am Stolz und an der Motivation eines jeden Einzelnen, sagen die Petitionäre. So habe man es in den vergangenen Jahren «stumm hingenommen», dass ein Bonus des ZVV für die Mitarbeitenden zugunsten von VBZ-Sparmassnahmen verwendet und Tankstellengutscheine für Mitarbeitende von 500 auf 250 Franken halbiert worden seien. Auch auf das Weihnachtsgeschenk habe man vergangenes Jahr verzichtet. Trotz all dem habe die Leistung nie gelitten. Doch das GA nun zu streichen, verursache einen höheren Schaden als das eingesparte Geld, warnen VBZ-Mitarbeitende. Darunter würden Identifikation und Loyalität eines jeden Mitarbeitenden leiden.