Streit um Kompetenzen – VCS Zürich pfeift einen Regionalleiter zurück

Verkehrsgipfel in Winterthur – VCS Zürich pfeift ihren Winterthurer Regionalleiter zurück Der VCS lud mit anderen Mobilitätsvereinen zur Gründung des Winterthurer Verkehrsgipfels. Einen Tag später macht er rechtsumkehrt. Gregory von Ballmoos

Kurt Egli (Zweiter von links) vertrat im Winterthurer Verkehrsgipfel gleich zwei Verbände – dachte er zumindest. Der VCS massregelte ihn via Medienmitteilung. Foto: Marc Dahinden.

Gleich fünf Verkehrsverbände gründeten am Dienstag zusammen den Winterthurer Verkehrsgipfel. Damit wollen sie ihren Anliegen im politischen Prozess mehr Gewicht verleihen. Eingeladen wurde im Namen von ACS, Pro Velo, TCS, VCS und Winterthur Agil mobil. So steht es auf der Medieneinladung. Vor Ort an jenem Dienstagnachmittag in der Coalminebar waren dann aber nur vier ältere Männer. Vier Männer für fünf Verbände, geht das?