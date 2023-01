Hellofresh im Test – Vegane Gerichte aus der Kartonbox Mit pflanzlichen Mahlzeiten will der Essensservice zur Teilnahme am «Veganuary» animieren. Wir haben sie getestet. Lena Kesseli

«Veganes Kochen ohne Stress»: Das verspricht der Anbieter Hellofresh. Foto: PD

«Veganuary» ist zurzeit überall zu lesen. Das Kofferwort steht für die Herausforderung, sich den ganzen Januar lang vegan zu ernähren, viele Unternehmen und Organisationen springen auf den Trend auf. Nun auch Hellofresh Schweiz, ein Unternehmen, das Pakete mit Rezepten samt den passenden Zutaten nach Hause liefert. Neben Fleisch-, Fisch- oder vegetarischen Gerichten bietet der Service auch rein pflanzliche Menüs an. Damit will er die Kundinnen und Kunden jetzt zur Teilnahme am «Veganuary» motivieren – für eine umweltfreundlichere Kost.