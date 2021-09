Neues Verkehrsregime in Zürich – Velofahrer dürfen bald an doppelt so vielen Kreuzungen rechts abbiegen Die Stadt Zürich hat untersucht, wie oft es zu Problemen kommt, wenn Velofahrer bei Rot rechts abbiegen. Die Resultate überraschen. Corsin Zander

An immer mehr Kreuzungen der Stadt zu sehen: Das Piktogramm des gelben Velos mit dem Pfeil, das es Zweiradfahrern erlaubt, rechts abzubiegen. Foto: Urs Jaudas

Autofahrern dürfte der Ärger bekannt sein: Man steht bei Rot an der Ampel, und Velofahrer fahren vorbei. An immer mehr Kreuzungen in der Stadt verhalten sich die Velofahrerinnen und Velofahrer dabei ganz legal, zumindest wenn sie rechts abbiegen.

Anfang Jahr hat die Stadt Zürich an 81 Kreuzungen Tafeln mit dem Piktogramm eines gelben Velos mit Pfeil angebracht. Seit 1. Januar gilt an diesen Kreuzungen, dass Velos, E-Trottis, Mofas und E-Bikes bei Rot rechts abbiegen dürfen. Dabei behalten etwa Fussgängerinnen, welche die Strasse überqueren, aber den Vortritt. Seither hat die Stadt immer mehr solche Schilder an Kreuzungen anbringen lassen. Bis Ende Jahr soll das Rechtsabbiegen an insgesamt 175 Kreuzungen in der Stadt möglich sein, dies bestätigt die Sprecherin der Dienstabteilung Verkehr, Nadja Häberli, auf Anfrage.