Frontal in Auto gekracht – Velofahrer nach Unfall in Rifferswil schwer verletzt Bei einer Kollision zwischen einem Fahrrad und einem Personenwagen ist in Rifferswil am Mittwochnachmittag der Velofahrer schwer verletzt worden.

Die Unfallstelle in Rifferswil – Polizisten versuchen zu eruieren, wie es zum Unfall gekommen ist. Kapo Zürich

Gegen 13.20 Uhr fuhr am Mittwoch in Rifferswil ein 67-jähriger Mann mit seinem Velo auf der Herferswilerstrasse in Richtung Herferswil. Aus noch unbekannten Gründen kollidierte er in einer Linkskurve frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer 25-jährigen Lenkerin. Dabei sei der Velofahrer schwer verletzt worden, wie es in einer Mitteilung der Polizei heisst. Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren.

mcp

