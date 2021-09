Unfall in Uetikon am See – Velofahrer stürzt schwer Bei einem Selbstunfall hat sich ein 67-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Vermutet wird eine medizinische Ursache.

Die Stuckistrasse befindet sich im oberen Gemeindeteil Uetikons am See und führt vom Pfannenstiel zur Bergstrasse. Foto: Google Street View

Am Freitag gegen 12.30 Uhr geriet ein 67-jähriger Zweiradlenker auf der Stuckistrasse in Uetikon am See zunächst ins Schlingern und stürzte anschliessend. Auf der Landstrase an der Grenze zu Egg ZH zog sich der Mann schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst des Spitals Männedorf in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitgeteilt hat.

Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt. Im Vordergrund steht gemäss Mitteilung eine medizinische Ursache.

Am Unfallort standen neben der Kapo und der Staatsanwaltschaft die Polizei Region Meilen und die Feuerwehr Männedorf-Uetikon im Einsatz.

pu

