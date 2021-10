Streit in Langnau am Albis – Velofahrer und Töfflenker gerieten auf Albispass aneinander

Streit in Langnau – Velofahrer und Töfflenker gerieten auf Albispass aneinander Ein Töfffahrer begab sich in Langnau in gefährliche Situationen mit Velofahrern – mit überraschendem Ende. Die Staatsanwaltschaft verurteilt ihn und einen zweiten Mann. Pascal Jäggi

In die Kurven des Albispasses kann man richtig schön reinliegen. Während sich ein Grossteil der Töfffahrer korrekt verhält, hat ein 28-Jähriger gleich mehrere Vergehen begangen. Symbolfoto: Patrick Gutenberg

Die Fahrt über den Albispass ist bei Velofahrern und Töfflenkerinnen beliebt. Es liegt in der Natur der Sache, dass die Töffs Velos überholen müssen. Doch das kann mitunter ganz schön gefährlich werden. «Gümmeler» sagen, es gehöre leider zum Alltag, dass Töfffahrer knapp an ihnen vorbeibrausten. Einer hatte offenbar genug davon.

Am 31. Juli 2019 fuhr der 31-Jährige von Langnau her den Albispass hoch. Der Stadtzürcher störte sich derart an anderen Verkehrsteilnehmern, dass er sein Smartphone in die Hand nahm. Gegen 18 Uhr begann er damit, mehrere Motorradfahrer, die an ihm vorbeifuhren, zu filmen. Dabei hielt er nicht an, sondern radelte weiter die Strasse hoch.