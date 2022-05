Neues Verkehrsregime in Zürich – Velowege statt Lastwagen auf der Hardturmstrasse Die Verkehrsachse in Zürich-West wird oft als Autobahnzubringer genutzt, die Belastung für die Anwohnenden ist gross. Jetzt zieht die Stadt die Notbremse.

Neues Regime auf der Hardturmstrasse: Die Stadt will den Verkehr ausbremsen. Foto: KEYSTONE/Gaetan Bally

Die Hardturmstrasse, eine wichtige Verkehrsachse in Zürich-West, werde oft als Autobahnzubringer genutzt. Die Autofahrenden würden dabei Tempo 30 oft nicht einhalten, schreibt die Stadt Zürich am Dienstag. Um die Belastungen für die Bevölkerung des Quartiers zu reduzieren, will das Tiefbauamt nun Sofortmassnahmen ergreifen.

Ab Montag, 16. Mai 2022, bis Mitte Juli 2022 gibt es auf der Strasse folgende Anpassungen:

Der motorisierte Individualverkehr wird durch eine Neuaufteilung der Fahrbahn und mit vier Engstellen gebremst

Der Mittelstreifen wird auf weiten Abschnitten entfernt, damit eine sogenannte Kernfahrbahn entsteht.

Der gewonnene Platz auf der Fahrbahn wird dem Velo zugesprochen. Die Radwege werden auf 2,2 Meter verbreitert, die Lichtsignale auf die Bedürfnisse der Velofahrenden ausgerichtet und 100 Veloabstellplätze errichtet.

Es gilt ein Fahrverbot für Lastwagen und Cars.

Mit diesen Massnahmen will die Stadt den Durchgangsverkehr reduzieren. Der Zubringerdienst zum Gebiet bleibt jedoch weiterhin gestattet. Auf dem südlichen Trottoir der Hardturmstrasse sollen zudem Pflanzkisten, Tisch-Bank-Kombinationen, farbige Bodenmarkierungen sowie Spielangebote wie eine Boccia-Bahn und Tischtennistische zum Verweilen einladen.

Pilotversuch am Rande

Die Sofortmassnahmen enthalten auch einen Pilotversuch: Mit einem 40 Zentimeter breiten, grünen Farbband entlang der Randsteine will die Stadt die Markierung der künftigen Velovorzugsrouten testen. Ziel sei es, den Farbbelag sowie die Reaktion der Verkehrsteilnehmenden auf die neue Markierung zu testen.

Die Sanierung der Strasse ist schon seit längerer Zeit in Planung. Da die Entwicklung einer neuen Oberfläche inklusive der Werkleitungen an dieser Stelle sei jedoch komplex, die Umsetzung des Sanierungsprojekts sei erst ab 2027 zu erwarten, weshalb die Sofortmassnahmen nötig seien, heisst es in der Mitteilung weiter.

