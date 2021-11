Umwandlung von aussereuropäischen Zertifikaten – Verärgerte Gäste in Zürcher Hotels 8000 Covid-Zertifikate aus Übersee sind bereits in Schweizer Zertifikate umgewandelt worden. Doch den Hoteliers geht das viel zu langsam. Daniel Schneebeli

Ins Restaurant dürfen Gäste aus den USA nur noch mit Schweizer Zertifikat. Das sorgt für Verunsicherung und Ärger in den Zürcher Hotels. Foto: Adrian Moser

Seit gut einer Woche müssen Gäste aus Übersee ihre Zertifikate aus ihren Herkunftsländern in Schweizer Zertifikate umwandeln lassen. Nur so können sie sich in der Schweiz frei bewegen.

Nach dieser ersten Woche herrscht unter den Zürcher Hoteliers Ernüchterung, wie Martin von Moos, der Präsident des Hoteliervereins Zürich, sagt: «Das System für die Umwandlung ist nicht praxistauglich.» Bei der Online-Anwendung dauere es bis zu fünf Tage, bis ein Zertifikat erstellt sei. In dieser Zeit seien die meisten Gäste in Zürich bereits weitergereist.

Essen im Hotelzimmer