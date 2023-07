Alba-Festival 2023 in Zürich – Veranstalter sagen Fest ab und kritisieren die Stadt Das Alba-Festival auf dem Hardturmareal findet dieses Jahr definitiv nicht statt. Die Stadt Zürich habe sich bei den Terminen zu spät bewegt, sagen die Organisatoren. Martin Huber

So hätte es auf der Hardturmbrache aussehen sollen: Alba-Festival im Juli 2022. Foto: Urs Jaudas

Es hätte mit über 20'000 Besucherinnen und Besucher das grösste Open-Air für albanische und kosovarische Pop-Musik in Europa werden sollen, ein völkerverbindendes Festival der Freude und Geselligkeit auf der Hardturmbrache im Zürcher Kreis 5. Angekündigt war ein grosses Nebeneinander mit der Gruppe von linksautonomen Besetzerinnen und Besetzer, die sich seit Februar auf dem Areal befinden, diese hatten sich nach eigenen Angaben mit den Organisatoren geeinigt.

Doch aus dem Festival wird nichts. Die Veranstalter haben das Alba-Festival abgesagt, wie sie am Freitag mitteilten. «Die Stadt Zürich hat es versäumt, den Veranstaltern rechtzeitig einen passenden Termin zu verschaffen», heisst es in der Mitteilung.

Wirtschaftliches Risiko zu gross

Erst am Montag dieser Woche hatte das Sicherheitsdepartement den Veranstaltern grünes Licht für ein Festival am gewünschten Termin vom 8. bis 10. September gegeben. «Zu spät», wie die Veranstalter nun feststellen müssen. «In nur sieben Wochen lässt sich weder ein qualitativ hochwertiges Programm zusammenstellen noch seriös ein Festival finanzieren und vermarkten», wird Festival-Geschäftsführer Adem Morina zitiert.

2022 feierte die albanische Gemeinschaft ausgelassen, nachdem ihr Fest ein Jahr bereits einmal nicht hatte stattfinden können. Foto: Urs Jaudas

Man habe zwar alle Hebel in Bewegung gesetzt, trotz der Kurzfristigkeit und weil man die Community nicht enttäuschen wollte. Doch das wirtschaftliche Risiko sei für ein zu 100 Prozent privat finanziertes Festival ganz einfach zu gross, so Morina.

Organisatoren fühlen sich von Stadt hingehalten

Die Organisatoren fühlen sich von der Stadt hingehalten, wie sie weiter schreiben. So hätten sie dem für die Liegenschaften der Stadt Zürich zuständigen Finanzdepartement schon nach dem letztjährigen Alba-Festival im Juli 2022 mitgeteilt, dass sie in diesem Jahr zur gleichen Zeit ebenfalls auf der Hardturmbrache wieder ein Festival durchführen wollten.

Doch selbst als im April 2023 klar gewesen sei, dass das auf der Hardturmbrache geplante Flüchtlingsdorf wegen Einsprachen von Anwohnern 2023 nicht gebaut werden kann, habe sich die Stadt trotz weiterer Nachfragen nicht gemeldet. Erst auf Initiative des städtischen FDP-Präsidenten Përparim Avdili und der damit verbundene medialen Berichterstattung im Juni habe Bewegung in die Sache gebracht.

Dennoch sei danach wieder viel Zeit verstrichen, auch weil die Stadt ein Wunschdatum verweigert habe und bei einem zweiten erst fälschlicherweise zu-, dann wieder absagte, heisst es in der Mitteilung. Das Wochenende vom 22. bis 24. September war für die Veranstalter keine Option, da für sie ein Open-Air zum Herbstanfang nicht in Frage kommt.

Schon einmal abgesagt

Das Alba-Festival hatte bereits in früheren Jahren negative Erfahrungen mit Zürcher Behörden gemacht: 2021 entzog die damalige Regierungspräsidentin und Kulturministerin Jacqueline Fehr (SP) dem Festival wenige Tage vor Beginn die Bewilligung. Als Begründung nannte sie die angespannte Corona-Lage in Zürchern Spitälern sowie der Umstand, dass sich das Festival an eine mit Blick auf die Corona-Fallzahlen «stark betroffene Community» richte. Die kurzfristige Absage sorgte damals für heftige Kritik und trug Fehr eine Rüge der eidgenössischen Kommission gegen Rassismus ein.

