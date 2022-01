Grossevents in Zürich – Veranstalter stehen in den Startlöchern für gelockerten Sommer Das Ende der pandemischen Massnahmen ist noch nicht in Sicht – Partys und Grossanlässe aber schon. Nach zwei Jahren Pause soll «gebührend gefeiert» werden. Tina Fassbind

Feiern im grossen Stil: Wie hier im August 2019 soll es auch in diesem Jahr wieder Konzerte am Zürich Openair geben. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Der Bundesrat will zwar erst am 2. Februar über mögliche Lockerungen diskutieren, trotzdem kursiert bereits der Begriff «Freedom Day» in den Medien. Gemeint ist damit der Tag, an dem alle Massnahmen aufgehoben werden, die im Zuge der Corona-Pandemie erlassen wurden. Der Tag also, an dem alle die Freiheit zurückerhalten. Der Blick in den Veranstaltungskalender der Stadt Zürich zeigt, dass die Eventbranche bereit ist für diesen Moment.

Sechseläuten «light» nach zwei Jahren Pause