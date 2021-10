Kommentar zum Credit-Suisse-Skandal – Verantwortungslose Bereicherung

Es ist ein Hohn. Wenn es irgendwo in der Welt einen Finanzskandal gibt, die Credit Suisse ist mit dabei. Mit kriminellen Machenschaften rund um die Kredite für Moçambique schickte sie eines der ärmsten Länder in den Konkurs, mit der Bespitzelung der eigenen Angestellten und ihrer Angehörigen gibt sie sich der Lächerlichkeit preis. «Offensichtlich ist da nach wie vor eine Generation von Managern an der Macht, die schlicht nicht sensibilisiert ist für Risikomanagement und Legalität», sagt Bankenprofessor Peter V. Kunz im Interview mit dieser Zeitung.