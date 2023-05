Q&A zum Zürcher Mindestlohn – Verbessert der Mindestlohn die Arbeitsbedingungen, oder wird alles teurer? Am 14. Juni stimmen die Stadtzürcherinnen und -zürcher über einen Mindestlohn von 23.90 Franken ab. Wir beantworten dazu die wichtigsten Fragen. Sascha Britsko Sabrina Bundi

Gleich zwei Gemeinden wollen einen Mindestlohn einführen: Die Städte Winterthur und Zürich. Foto: Leo Wyden

Im November 2020 haben linke Kreise und Gewerkschaften die Initiative «Für einen Lohn zum Leben» eingereicht. Sie verlangte, dass jede Person, die in der Stadt Zürich arbeitet, mindestens 23 Franken pro Stunde verdient. Der Stadtrat begrüsste das Vorgehen, arbeitete jedoch einen Gegenvorschlag aus, weil die Initiative nur teilweise gültig war. Der Gegenvorschlag ging in gewissen Punkten sogar weiter als die Initiative: Er hob den Mindestlohn wegen der Teuerung auf 23.90 Franken an.