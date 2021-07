Schottische Unabhängigkeit – Vereinigtes Königreich? – No, thanks Die Schotten fühlen sich dem Em­pi­re nie so fer­n wie heute. Über Nationalstolz, die Queen und die grosse Yes-or-No-Frage. Besuch in Glasgow. Mi­cha­el Neu­de­cker aus Glasgow

Schottland-Fans versammeln sich nach dem EM-Spiel zwischen Schottland und Kroatien auf dem George Square in Glasgow. (22. Juni 2021) Foto: Jane Barlow (AP, Getty)

Ro­bert Burns riecht nicht gut, die Tau­ben ha­ben ihn übel zu­ge­rich­tet. Char­lot­te Ah­med hat trotz­dem die­sen Treff­punkt aus­ge­sucht. Die Fra­ge war, ob es in Glas­gow ei­nen Ort gibt, der für die Be­we­gung steht, um die es in die­ser Ge­schich­te ge­hen soll, die Be­we­gung für die Un­ab­hän­gig­keit Schott­lands. Ge­or­ge Squa­re, hat sie so­fort ge­sagt, die Sta­tue von Ro­bert Burns, dem schot­ti­schen Na­tio­nal­dich­ter. Die Leu­te in Glas­gow nen­nen den Platz auch Free­dom Squa­re, Platz der Frei­heit, weil sie hier zum De­mons­trie­ren zu­sam­men­kom­men, wenn es ei­nen An­lass gibt, und den gibt es ja oft in ei­ner Ge­sell­schaft, die sich wehrt.