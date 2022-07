Polizeiauto gerammt – Verfolgungsjagd durch drei Kantone endet in Wila Drei junge Männer waren in einem gestohlenen Auto unterwegs. Um die Polizei abzuschütteln, rammten die Täter den Einsatzwagen. Matthias Schmid

Die Polizei musste die Verfolgungsjagd abbrechen – die Täter wurden wenig später dennoch verhaftet. Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

Ein Mann sah sein Auto in Wil SG vorbeifahren, das er am Tag zuvor bei der Polizei als gestohlen gemeldet hatte. Er rief die Polizei an, eine Patrouille konnte das Auto ausfindig machen und die Verfolgung aufnehmen, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Die Täter flüchteten daraufhin vor ihren Verfolgern über den Thurgau in den Kanton Zürich.

In Balterswil gelang es den Einsatzkräften ein erstes Mal, den gestohlenen Wagen mit seinen Insassen anzuhalten. Der Autolenker rammte jedoch das Polizeifahrzeug und setzte seine Flucht fort. Aus Sicherheitsgründen – und weil das Fahrzeug durch den Aufprall beschädigt war – musste die Kantonspolizei St. Gallen gemäss Mitteilung die Verfolgung anschliessend abbrechen.

Fahndung mit Polizeihelikopter

Die zur Unterstützung aufgebotene Kantonspolizei Zürich übernahm die Fahndung und machte das Fahrzeug schliesslich in einem Wohnquartier in Wila ausfindig. Die Polizisten konnten die mutmasslichen Täter, drei im Kanton Zürich und Thurgau wohnhafte Schweizer im Alter von 18 und zweimal 20 Jahren, kurz darauf festnehmen.

Den drei Männern werden mehrfache Verstösse gegen das Strassenverkehrsgesetz und das Strafgesetzbuch vorgeworfen. Die genauen Beteiligungen an den jeweiligen Verstössen sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Kantonspolizei St. Gallen unter der Leitung der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen.

