Ökologische Folgen des Klimawandels – Verfrühter Frühling Der Weltklimarat hat erneut vor verfrühten Blütezeiten gewarnt. Wie sieht es in der Schweiz aus? Barbara Reye

Die lilafarbenen Krokusse gehören zu den ersten Frühlingsboten. Foto: Getty Images

Während an einigen Orten in der Schweiz weiterhin zahlreiche Schneeglöckchen zu sehen sind, spriessen daneben bereits bunte Primeln, hier und dort erste Krokusse oder auch viele Gänseblümchen. Das derzeit stabile Hochdruckgebiet um den meteorologischen Frühlingsanfang, den 1. März, lässt in den kommenden Tagen – nach dem vor allem wechselhaften und stürmischen Wetter der vergangenen zwei Wochen – weitere Pflanzen aufblühen.